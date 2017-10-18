"Azerbaycan er veya geç işgal altındaki topraklarını geri alacak"

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan'ın bugün Kafkasya'da parlayan bir yıldız konumunda olduğunu ifade ederek, "Güçlü ordusu olan Azerbaycan'ın er veya geç işgal altındaki topraklarını geri alacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Dündar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 18 Ekim 1991 oturumunda, Azerbaycan'ın bağımsızlığı tasarısının oy birliğiyle onaylandığını, 30 Ağustos'ta ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık beyanının kabul edildiğini anımsattı.

Sovyetler Birliği'nin son döneminde Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da hak iddia etmesinin etnik çatışmalara yol açtığını ve bu karmaşık koşullar altında Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiğini ifade eden Dündar, ülkesinin son yüzyılda ikinci kez kendi kaderini belirleme şansı yakaladığını ve bunun siyasi tarihinde ikinci bir zafer olduğunu kaydetti.

Dündar, dilini, milli ve manevi değerlerini, medeniyetini gözbebeği gibi koruyan Azerbaycan'ın dünyada sayılı bir medeni devlet haline geldiğini kaydederek, "Sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanda büyük gelişmeleri gerçekleştirmiştir. Azerbaycan bugün Kafkasya’da parlayan bir yıldız durumundadır. Güçlü ordusu olan Azerbaycan'ın er veya geç işgal altındaki topraklarını geri alacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Dost ve kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın ilelebet payidar olacağını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel derin köklere bağlı olan bu kardeşliği, güçlü ve büyük devlet olma, bir millet iki devlet olma yolundaki kararlılığı inşallah sonsuza kadar devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesindeki güçlü birlikteliği, Kafkasya'da ve bölgede huzurun, istikrarın ve güvenliğin tesisi için çok önemlidir. Dost Türkiye ve Azerbaycan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda birbirlerinin yanında yer almaya devam edecektir. Kardeş ve dost Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun."