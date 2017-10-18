FETÖ sanığı eski vali yardımcısına ByLock tutuklaması

ADANA (AA) - Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Adana vali yardımcısı Ahmet Beyoğlu, telefonunda Bylock programı belirlenmesi üzerine tutuklandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Beyoğlu ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında eski vali yardımcısı Beyoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık Beyoğlu ise savunmasında, telefonunda örgüt üyelerinin şifreli mesajlaşma programı "ByLock" çıktığı iddialarını kabul etmedi.
Bugüne kadar 2 telefon kullandığını belirten Beyoğlu, "Ben telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım, raporlarda yanlışlık olabilir. Kayıtların tekrar incelenmesini istiyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Beyoğlu’nun telefonunda Bylock programı tespit edilmesi ve delil durumuna göre tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.