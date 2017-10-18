GÜNCELLEME - Boğazına elma parçası kaçan bebek öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, boğazına elma parçası kaçması nedeniyle nefessiz kalarak yaşamını yitiren 14 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.



Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Hisar Arkası Mahallesi'nde ikamet eden Ebru ve Uğur Deveci'nin 14 aylık bebekleri Murat Alparslan, dün akşam saatlerinde evlerinde yediği elmanın nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.



Ailesi tarafından Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen Murat Alparslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Murat Alparslan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan bebeğin cenazesi, 202 Evler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Murat Alparslan'ın cenazesi, Hisar Arkası Mahallesi Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.