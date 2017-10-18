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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Grandmedical Manisaspor'u ağırlayacak Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Diyadin, kulüp tesislerindeki antrenmandan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçta rakipleriyle berabere kaldıklarını anımsattı.

Grandmedical Manisaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden Diyadin, "Sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Futbolda her şey var ama kendi evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hem çıkışa geçmek hem de namağlup unvanımızı korumak arzumuz." diye konuştu.

Ligde her karşılaşmanın kendileri için final niteliği taşıdığına işaret eden Diyadin, "Bir hedefimiz var. Hafta hafta, maç maç bakarak yolumuza devam etmek zorundayız. O anlamda bu hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya iyi hazırlanıp galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Diyadin, maç öncesi takımda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı futbolcular antrenmanda, koşunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.