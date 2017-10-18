Bursa'daki terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Akgün'ün de bulunduğu 8 partili hakkında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete getirilmişti.