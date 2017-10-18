Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'daki terör operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 14:36

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Akgün'ün de bulunduğu 8 partili hakkında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete getirilmişti.


İLGİLİ HABERLER
Poşet dolusu altın ve para beklerken toprakla karşılaştı
YEREL

POŞET DOLUSU ALTIN VE PARA BEKLERKEN TOPRAKLA KARŞILAŞTI
Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu
YEREL

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ULUSLARARASI BURSA SEMPOZYUMU
Kilitlendiği evin balkonundan çarşafla kaçmaya çalışan genç kız öldü
YEREL

KİLİTLENDİĞİ EVİN BALKONUNDAN ÇARŞAFLA KAÇMAYA ÇALIŞAN GENÇ KIZ ÖLDÜ
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
&quot;Maçın sonunu daha iyi oynamamız lazımdı&quot;
YEREL

"MAÇIN SONUNU DAHA İYİ OYNAMAMIZ LAZIMDI"
&quot;Barzani oynadığı kumarı kaybetti&quot;
YEREL

"BARZANİ OYNADIĞI KUMARI KAYBETTİ"
Dağ ilçesine &quot;Güneş Enerji Santrali&quot;
YEREL

DAĞ İLÇESİNE "GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ"

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
YEREL

MARMARABİRLİK ÜRÜN ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI
Bursa'daki çifte cinayet davası
YEREL

BURSA'DAKİ ÇİFTE CİNAYET DAVASI
Bursa'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI