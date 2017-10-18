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RİZE (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Robin Yalçın, yaşadıkları bu düşüş dönemini atlatıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Robin Yalçın, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybettikleri puanlardan dolayı mutsuz olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig'e fırtına gibi başlangıç yaparak ilk 4 maçı kazandıklarını ifade eden Robin, "Ancak son 4 karşılaşmadan 2 puan alarak düşüşe geçtik. Bu durum da bizi çok mutsuz etti. Aynı şekilde taraftarımızı ve camiamızı da çok üzdük. Bunlar artık geride kaldı. Geçmişe değil geleceğe bakıyoruz. Şimdi önümüzde deplasmanda Gaziantepspor ile oynayıp kazanmamız gereken çok önemli bir maç var." dedi.

Ligde 4 puanı bulunan Gaziantepspor'un hiçbir şekilde hafife alınacak bir takım olmadığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Gaziantepspor'a 3 puan almak için gideceğiz. Orada iyi bir mücadele olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp alacağımız galibiyetle haftalardır üzdüğümüz taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz." diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren genç futbolcu, "21 yaşında Çaykur Rizespor'a geldim. Bu sezon ile birlikte 3 yıldır Çaykur Rizespor'dayım. Takımın eski oyuncularından biri olarak da takıma liderlik yapabiliyorum. Çaykur Rizespor'da mutluyum ve burada güzel bir arkadaşlık var." şeklinde görüş belirtti.

Robin, geçen sezon Süper Lig'de iyi mücadele verip iyi maçlar oynamalarına rağmen küme düştüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunun etkilerini uzun süre üstümden atamadım. Ancak futbolda her şey var. Şimdi TFF 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Ligde beklenen sonuçları alamamış olabiliriz. Ancak bu geçici bir durum. İyi bir takımız ve benimle birlikte tüm arkadaşlarım görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Yaşadığımız bu düşüş dönemini atlatıp yeniden çıkışa geçeceğiz. Çaykur Rizespor olarak tek bir hedefimiz var o da Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başaracağız."

Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.



