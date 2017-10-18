Gaziantepspor'da Süral dönemi sona erdi

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör Bünyamin Süral ile yollarını ayırdıklarını ve yeni hocayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Beraberindeki bir grup kulüp yöneticisiyle Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaret eden Durmaz, yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'un çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Ellerinden geleni yaparak takımı düzlüğe çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Durmaz, "Biz bir enkaz devralıp içerisine girdik ve boğulma derecesindeyiz. Ancak günlük yürütülmesi gereken işlerle uğraşabiliyoruz. Öyleki göreve geldiğimizde elektriği, doğalgazı kesilmiş, yemeğin dahi çıkmadığı bir kulüp vardı." diye konuştu.

Durmaz, hafta sonu ligde Çaykur Rizespor'u konuk edeceklerini hatırlatarak Gaziantep'i ve Gaziantepspor'u seven herkesi stada davet etti.

Teknik direktör Bünyamin Süral ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Bünyamin hocayla yollarımızı ayırdık. Yeni hocayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ancak net bir şey yok. Ergün Penbe hocamızın adı geçiyor. Kendisi de görüştüğümüz hocalarımızdan birisi ama başka isimlerle de görüşüyoruz. Rizespor maçına kadar hocamızı getirmiş olamayabiliriz belki ama netleştirmiş oluruz."

Durmaz, geçen haftaki Balıkesirspor Baltok maçında deplasman masraflarının Balıkesirspor yöneticilerince karşılandığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, ispatlanması halinde görevi bırakmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.