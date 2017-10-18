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Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 14:54

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin, "Devlet teşvikiyle yastık altındaki altınların çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması yeni kaynak demek. Altının yastık altından çıkarılması aynı zamanda kayıt dışılığı da azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankası İbrahimli Şubesini ziyaret ederek, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Recep Türk ve Bölge Yönetici Yardımcısı Barış Yörük’ten bilgi aldı.

Türk, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin kampanyanın dört hafta süreceğini belirterek, şubelerde altın eksperleri olacağını, değerinde alınacak altınlar için yıllık yüzde 2,4 faiz verileceğini ve hiçbir masraf ya da komisyonun olmayacağını bildirdi.

GTO Başkanı Hıdıroğlu da bankacılık sistemi aracılığıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çağrısını ve yine Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’in bu konudaki açıklamalarını ekonomi açısından önemli bulduğumuz için kampanyayı destekliyoruz. Kampanyayla yatırımcı tabanı genişleyecek ve ekonomi canlanacak. Yastık altında bekleyen altınların hiç kimseye faydası yok. Kaybolma, çalınma, hırsızlık riskinden korunma yanında yüzde 100 devlet garantisi de çok önemli. Sayın Mehmet Şimşek; yastık altında 2 bin 200 ton altın bulunduğunu açıkladılar. Bu 100 milyar dolar demek. Bunun sisteme kazandırılmasının muazzam faydaları olacak. Devlet teşvikiyle yastık altındaki altınların çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması yeni kaynak demek. Altının yastık altından çıkarılması aynı zamanda kayıt dışılığı da azaltacak."

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