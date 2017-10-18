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Trabzonspor'da Çalımbay 38. teknik adam

18 Ekim 2017 Çarşamba, 15:09

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev yapacak 38. teknik adam oldu.

Bordo-mavili kulübün 50 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 27'si Türk olmak üzere toplam 37 çalıştırıcı görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.


- Şampiyon teknik direktörler Trabzonlu


Trabzonspor, lig tarihindeki 6 şampiyonluğuna da Trabzonlu teknik adamlarla ulaştı.

Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti.


- Trabzonspor'un teknik direktörleri


Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan) ve Rıza Çalımbay.



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