Rıza Çalımbay, Trabzonspor'da

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TRABZON (AA) - Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İstanbul'da dün kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve genel sekreter Gençağa Meriç ile görüşerek prensipte anlaşmaya varan ve sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay için Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ve teknik direktör Rıza Çalımbay, yer aldı.

Meriç, imza töreninde yaptığı konuşmada, pazartesi günü yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını ve Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı aldıklarını belirterek, "Sonrasında yönetim kurulu olarak görüşmeler yaptık ve teknik direktörlüğü, kişiliği ile bizim için ön plana çıkan Rıza hocamızla çalışma kararı aldık. Bugün buraya gelip imzaları attık. Hocamızla başarılı günler yaşayacağımıza inandığımız için bu kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Muharrem Usta'nın özel işleri nedeniyle imza törenine gelemediğini anlatan Meriç, şöyle devam etti:

"Başkanımızın aylar önceden planlanan kendi özel işleriyle ilgili yurt dışı seyahatleri vardı. Sürekli, başkanımızla temas halindeydik. Başkanımız da Rıza hocamızla sürekli diyalog içerisindeydi. Başkanımız yönetimin aldığı karardan memnun, istekli. Hocamıza da güveniyor. Ersun Yanal ile görüştük, yönetim kurulunda da görüştük ve ayrılma kararı verdik. Başkanımız da geldikten sonra Ersun Yanal ile yüz yüze görüşecek. Onla ilgili sorun olacağını tahmin etmiyorum. Ersun hocanın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi herhangi bir talebi yok. Başkanımızla görüşmek istedi. Yönetimin aldığı kararı kendisine tebliğ ettik ve bu şekilde ayrılık kararı verdik."





- Egemen: "Hocamıza güveniyoruz"





Kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ise "Yaklaşık 1 aydır Trabzon'da hava durumu çok yağmurlu, kapalı. Ben bu sabah uyandığımda güneş açmış, çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Hocamızla beraber yeni bir bahar açacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Kendisinin, mütevazı kişiliği, inancı ve hırsıyla, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Geçmişi irdelemenin faydası yok. Bugünden itibaren önümüze bakıyoruz. Rıza hocamıza da güveniyoruz. İyi ve samimi işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Çalımbay'ın açıklamaları





Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirten Çalımbay, "Ekibime ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim için sıkıntı olan göreve arada gelmemiz, kısa bir dönemin olması. 2 gün sonra maç oynayacağız. Geçmişte de böyle takımlarda çalıştım. Zaman sıkıntısını atlatıp Trabzonspor'u layık olduğu yere getirmek için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.





- "Kritik maçlar oynayacağız, bu maçların telafisi yok"





Çalımbay, taraftarlardan destek isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlar, son zamanlarda ne kadar üzülse de takımın yanında olması lazım. En büyük güç o. Futbol oynadığım dönemlerde bordo-mavili taraftarların takımlarına nasıl destek olduklarına şahit oluyordum. Her zaman 12. adam derler ancak taraftar 1. adamdır. Futbolcu arkadaşların geçmişe değil, önüne bakması lazım. Kritik maçlar oynayacağız, bu maçların telafisi yok. Yönetim, futbolcu, arkadaşlar, teknik heyet bir arada kenetlenmeliyiz. Trabzonspor'un geçmişini ve camianın isteklerini çok iyi biliyorum. Tek şansızlığımız sonradan gelmek, sezon başında farklı oluyor. Takıma alışana kadar bunu en asgariye indirip önümüzde Malatya, kupa ve final gibi Galatasaray maçı var. Bunlara mükemmel şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İşimize bugünden itibaren başlayacağız."

Oyuncularla görüşeceğini, onlardan hırslı ve istekli olmalarını isteyeceğini anlatan Çalımbay, iyi bir hava yakalamaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunu yakaladıktan sonra Trabzonspor'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Son maçlara baktığında futbolcu arkadaşların kapasiteleri bu değil. Artık onu da çalışarak arkadaşlarla konuşarak yapmamız gerekiyor. Hedefimiz Trabzonspor'u en iyi yere getirmek." şeklinde konuştu.





- "Bir hava yakalamamız gerekiyor"





Henüz ligin başında olduklarını kaydeden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ligdeki konumuza baktığımızda bana göre daha ligin başı sayılır. Herkesin birbiriyle oynayacağı kritik maçlar var. Lig koptu demek bana göre doğru değil. Kaybolan bir hava var. Bir hava yakalamamız gerekiyor. Bu sadece ben ve ekibimle olacak bir iş değil. Camia olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bu havayı yakalayınca başarılı olacağımıza inanıyorum. Oyuncuların da kendi kapasitelerine ulaşmaları gerekiyor. Bir an önce başlamamız ve Evkur Yeni Malatyaspor maçını iyi bir şekilde tamamlamamız gerekiyor."





- "Şenol hocamı çok severim"





Çalımbay, Trabzonspor'da Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ta da Trabzonspor'un eski teknik direktörünün görev yapmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi bu. Trabzon'da çok güzel günler, şampiyonluklar yaşadık. Taraftarların coşkusunu hiçbir şeyini unutmam. Burası futbol kenti. Şenol hocamı çok severim. Antalyaspor'daki görevimi bıraktığım gün ilk beni arayan Şenol hoca oldu. Hem Avrupa hem ligde gayet iyi gidiyor. Zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanacak. Yüksek bir tempo, her yerde varlar. Mükemmel grafik çiziyor. İnşallah biz de aynısını yapmak için gayret göstereceğiz. Burada iyi şeylerin olmaması için bir neden yok."





- "Korkum yok"





Ligde üst sırada yer alan rakiplerle puan farkının fazla olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Konsantre olmak gerekiyor. Herkesin işin ciddiyetini görmesi lazım. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İlk yarıya kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Ondan sonra yönetimle konuşacağız 1-2 transfer olacak. Eksiklikleri gördükten sonra ikinci yarıya müthiş başlamalıyız. Yukarıda yer almamız için çıkış yapmamız lazım. Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum. Gittiğim takımlarda ne hedef varsa yaptım. Buradaki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Benim korkum kesinlikle yok. Sadece zaman kısa." değerlendirmesini yaptı.

Önlerinde önemli 3 maçın bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, "Eğer taraftar takıma kızıp bundan önceki skorlara bakıp küskünlüğü varsa en büyük kayıp olur. Taraftarın mutlaka bizi desteklemesi yanımızda olması gerekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor, kupada Çorum Belediyespor ve Galatasaray maçları çok çok önemli. Galatasaray ligin en formda ekiplerinden biri. Sezon başında Antalya'da Galatasaray ile oynadık. Galatasaray'ın tek puan kaybettiği maç oldu. Her takımı yenecek güçte bir takımız. Önemli olan birlik beraberliği çok iyi şekilde sağlamamız. Geçmişi unutup geleceğe bakmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.





- Çalımbay'ın yardımcıları





Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcıları belli oldu.

Çalımbay'ın ekibinde Kerem Atılmaz, Mehmet Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Ayhan Tenbeloğlu, Burhan Kılıç ve Servet Çetin yer alacak. Çalımbay, ayrıca başkan Muharrem Usta ile görüştükten sonra teknik ekibine Trabzonlu bir ismi de dahil edecek.