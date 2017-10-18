Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri ihbar üzerine Meriç ilçesine bağlı Akıncılar köyü yakınlarında O.K ve T.B'nin kullandığı araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye uyruklu 27 kişi tespit edildi.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan O.K ve T.B ise çıkarlığı adli makamlarca tutuklandı.