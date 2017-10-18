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ORDU (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Muhtar da demokrasinin temel taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim'in, 2015'te çıkarılan genelge ile "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatarak, söz konusu karara katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin en küçük biriminin köy ve mahalle yönetimleri olduğunu belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

"Muhtar kelime anlamı itibarıyla Türk toplumunun tarihsel, geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır. Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar da demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze188 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynayan muhtarlık, Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir."

Akdeniz, Türkiye'de 18 bin 329 köy ve 32 bin 44 mahalle olmak üzere 50 bin 373 muhtarın görev yaptığını anımsatarak, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Tüm eski ve yeni muhtarların gününü kutlayan Akdeniz, "Ayrıca bugün aramızda olmayan, bu müesseseye hizmet etmiş, ebediyete göç eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.







