Saran'dan Kırıkkale'ye spor salonu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Saran Holding tarafından yaptırılan spor salonu törenle hizmete açıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun açılışı dolayısıyla, okul bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, törendeki konuşmasında, Saran Holding tarafından kentte yaptırılan okulların da bulunduğunu söyledi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan bir Türk evladı olarak 17. spor salonunu kentte açtığını belirten Haktankaçmaz, "Bu spor salonun açılışında elbette maddi boyut var ama manevi boyutu daha önemli." dedi.

Haktankaçmaz, spor salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sadettin Saran da bugünün kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Büyük heyecan ve gurur yaşadıklarını vurgulayan Saran, şöyle konuştu:

"Tam 17 yıl önce Hakkari Çukurca'da ilk salonumuzu açtık. Aradan 17 yıl geçti ve 17. spor salonunu memleketimde açıyoruz. Bu bana ayrı bir gurur veriyor. Millet tatile, deniz kenarına gidiyor enerji depoluyor, ben ne zaman memleketime gelsem apayrı bir enerji depoluyorum. Buralı olmaktan gurur duyuyorum. Kazandıkça paylaşmayı da seviyorum. Hedef büyük ama Kırıkkale'nin plaka kodu 71 sayısına ulaşmaya çalışacağız. 71. salonu da inşallah Kırıkkale'de açarız. Önemli olan şampiyon sporcular yetişmesi değil vatana, millete hayırlı uğurlu iyi insan yetişmesi. İnşallah bu çorbada az da olsa bizim de tuzumuz oluyordur."

Saran, bir gazetecinin "Fenerbahçe Spor Kulübünün kongre sürecine" ilişkin sorusu üzerine "Biz Fenerbahçe için salonları sarı lacivert yapıyoruz. Fenerbahçe'yi şimdi konuşmayalım. Bugün gençler için buradayız." dedi.

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahmininde bulunan Saran, 2-1 Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşündüğünü söyledi.

Daha sonra, Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, iş adamı Saran ile diğer katılımcılar, kurdele keserek spor salonunun açılışını yaptı.