Sanayi kentinde en çok ihtiyaç duyulan meslekler belirlendi

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KOCAELİ (AA) - Sanayi kenti Kocaeli'de gerçekleştirilen araştırmada, 20 ve üzeri istihdam sağlayan işletmelerin yüzde 25,9'unda 3 bin 468 kişinin temininde güçlük çekildiği tespit edildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İŞKUR'un Kocaeli'deki 2 bin 906 iş yerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını belirlediği kaydedildi.

Piyasanın önde gelen faaliyetlerinin imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yer aldığı ifade edilen açıklamada, 20 ve üzeri kişiyi istihdam eden iş yerlerinin yüzde 21,5'inde 3 bin 455 kişilik açık iş olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Kocaeli genelinde açık iş oranının yüzde 1,6 olarak hesaplandığı aktarılan açıklamada, "Açık işi en çok olan işyerleri yüzde 51,7 ile imalat sektörü ve yüzde 19 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörüdür. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler proses işçisi, beden işçisi, metal mamuller montaj işçisidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, açık işlerde en çok aranılan ilk üç becerinin fiziki ve bedensel yeterlilik, yeterli mesleki bilgi ve tecrübe ile takım çalışması olduğuna işaret edilerek, işverenlerin talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve kendi çalışanları aracılığıyla aradığı belirtildi.

Araştırma kapsamındaki 20 ve üzerinde personel istihdam eden iş yerlerinin yüzde 25,9'unda 3 bin 468 kişinin temininde güçlük çekildiğin bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler proses işçisi, metal mamuller montaj işçisi, gaz altı kaynakçısı, montaj işçisi (havalı tornavida) ve güvenlik görevlisi meslekleridir. Kocaeli genelinde 20 ve üzeri istihdamlı iş yerlerinde 3 bin 525 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2018 yılı nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 1,6 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler idari ve destek hizmet faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri, ulaştırma ve depolamadır. Beden işçisi, lojistik elemanı ve metal mamuller montaj işçisi mesleklerinde istihdam artışı beklenirken destek personeli, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve büro memuru mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir."