Göçükte yaşamını yitiren işçilerin yaşamı yürek burktu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin yaşamı yürek burkuyor.

Göçükte hayatını kaybeden ve Cizre ilçesinde toprağa verilen işçilerden Sekvan Üstün'ün ailesi de yapılan taziye ziyaretleriyle acılarını dindirmeye çalışıyor.

Evli ve 6 çocuk babası Üstün'ün 10 yıldır kepçe operatörlüğü yaptığı, çocuklarının geçimini ve eğitimlerini sağlamak için 2 ay önce ocakta çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Üstün'ün kuzeni Senan Üstün, kuzeninin 2'si kız olmak üzere 6 çocuk sahibi olduğunu, çocuklarından en büyüğünün 15, en küçüğünün de 3 yaşında olduğunu söyledi.

Kuzeninin, daha önce de kısa bir süreliğine, göçük meydana gelen ocakta çalıştığını ve sonra ayrıldığını ifade eden Üstün, şöyle konuştu:

"Kuzenim ordan ayrıldıktan sonra bir süre serbest çalışmaya başladı. Ancak çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için aynı ocakta yeniden çalışmaya başladı. Şırnak'ta bir evde kirada oturuyor. Aldığı maaşla ev kirasını ve ailesini zor geçindiriyordu. Oturduğu evin sahibi de 'evden çıkın' dediği için kendisine kiralık bir ev arıyordu."

- Eşi ve çocuklarını trafik kazasında kaybetmiş

Göçükte kardeşiyle birlikte yaşamını yitiren ve Şırnak merkezde defnedilen işçilerden Yılmaz Mağrur'un (32) 24 Kasım 2014'te meydana gelen trafik kazasında eşi Elif (28), çocukları Hilal (2) Kinem (3) ve Ozan Mağrur'u (5) kaybettiği, 20 gün önce yeniden evlendiği öğrenildi.

Mağrur'un kardeşi Mesut Mağrur'un da evli ve 2 çocuk babası olduğu, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla ocakta çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, aynı kömür ocağında 3 Eylül 2014'te meydana gelen göçükte Mağrur'un, amcası Sabri Mağrur'u (50) kaybettiği ortaya çıktı.

- Kanserden ölen ağabeyinin çocuklarına da bakıyordu

Göçük sonucu hayatını kaybeden Mehmet İzer de geriye gözü yaşlı bir eş ve 8 çocuk bıraktı. İzer, 8 çocuğunun yanı sıra kanserden dolayı kaybettiği ağabeyinin 2 çocuğuna da bakıyordu. İzer, ayrıca yatalak olan annesine de destek veriyordu.

Yaşamını yitiren işçilerden Abdullah Kayaş'ın da 4 Ekim 2013'te aynı ocakta meydana gelen göçükte kuzeni Ömer Kayaş'ı kaybettiği bildirildi.



