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AKSARAY (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Yarınki medeniyetimizin temellerini bugünden atacak gençlerimizin yerli, milli ve manevi değerlere haiz, fikir dünyamızın temel taşı olan kişileri özümseyerek donanımlı şekilde yetişmeleri bu memleket için yapılabilecek en güzel ve faydalı işlerdendir." dedi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında Aksaray'da "Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" paneli düzenlendi.

Erdem, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Aksaray'ın yanı sıra Nevşehir ve Niğde'de 25 ilden 220 öğrencinin katılacağı etkinliklerle Türk edebiyatının yerli ve milli sesi yazar Tarık Buğra'nın anılacağını söyledi.

Etkinliklerin oldukça anlamlı olduğunu, bu sayede birçok kişiye Buğra'nın hayatı ve çalışmalarını anlatma fırsatının yakalanacağını dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Türk edebiyatının usta hikaye ve roman yazarı Tarık Buğra'yı, Anadolu Mektebi'ne mensup gençlerimizden dinlemek, bu ülkenin ve coğrafyamızın geleceğine dair büyük umutlar beslememize vesile olmuştur. Anadolu mektebi bu toprakların yerlisi olan büyük isimleri okutmayı, tanıtmayı ve benimsetmeyi amaçlayan küçük fakat çok derin bir faaliyetin adıdır. Sami Güçlü'nün bu proje ile attığı tohum günden güne büyümektedir. Yarınki medeniyetimizin temellerini bu günden atacak gençlerimizin yerli, milli ve manevi değerlere haiz, fikir dünyamızın temel taşı olan kişileri özümseyerek donanımlı şekilde yetişmeleri bu memleket için yapılabilecek en güzel ve faydalı işlerdendir. Gençlerimizin ufkunu yolunu açan çalışmalarında hep yanlarında olacağız."

- "Bu ülkenin çok nitelikli insanlara ihtiyacı var"

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ise Anadolu Mektebi olarak belirledikleri harekette gençlerin kendilerini erken tanımaları, anlamaları ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Anadolu Mektebi'nin gönüllü, şeffaf, mütevazı ve bağımsız bir hareket olduğuna dikkati çeken Güçlü, "Bu ülkenin çok nitelikli insanlara ihtiyacı vardır. Büyük sistemimizde yaptığımız iş mikro bir iştir ama öğrencilerimiz için önemlidir. Onların dünyası güzelleşecektir. Bunu yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Panele Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile öğrenciler katıldı.

Programın Niğde açılışının yarın Kültür Merkezi'nde yapılacağı, 20 Ekim'de Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek kapanış paneliyle de etkinliklerin sona ereceği öğrenildi.