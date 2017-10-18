Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 15:41

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 20'si yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları gerekçesiyle muvazzaf 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç edilen 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin, dönüşlerinde gözaltına alınmasına karar verildiği, meslekten ihraç edilen firari üsteğmeni yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;11. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Kupası&quot;na doğru
YEREL

"11. ULUSAL VE ULUSLARARASI SAZAN BALIĞI KUPASI"NA DOĞRU
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Sanayi kentinde en çok ihtiyaç duyulan meslekler belirlendi
YEREL

SANAYİ KENTİNDE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER BELİRLENDİ
&quot;Azerbaycan er veya geç işgal altındaki topraklarını geri alacak&quot;
YEREL

"AZERBAYCAN ER VEYA GEÇ İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINI GERİ ALACAK"
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR