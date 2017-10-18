Adana'da öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da öğrenciyi sınıfta darbettiği öne sürülen ilkokul öğretmeni açığa alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa İlkokulunda birinci sınıf öğretmeninin, tahtada çalıştırma yaptırırken zorlanan öğrenciye bağırdığı, ittiği ve öğrencinin ensesine tokat attığına dair sınıfta bulunan bir veli tarafından çekilen görüntülerin bazı basın organlarında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma açıldığı, soruşturmanın selameti için öğretmenin dün itibarıyla açığa alındığı bildirildi.