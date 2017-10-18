Bebeklikteki akciğer enfeksiyonu ömür boyu etkiliyor

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ŞANLIURFA (AA) - Bebeklik döneminde akciğer enfeksiyonlarına karşı önlem alınmasının önemine dikkati çeken uzmanlara göre, yaşamının ilk 6 ayında bu tür enfeksiyondan korunan bebekler, çocuklukta da benzer bir sorunla karşılaşmıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğanlarda bronşit ve zatürre hastalıklarına sık rastlandığını belirtti.

Özellikle mevsim geçişlerinde akciğer enfeksiyonları olarak nitelendirilen bu rahatsızlıkların sık görüldüğünü aktaran Güzelçiçek, bebeklerin ortalama yüzde 20'sinde bu rahatsızlıkların görüldüğünü kaydetti.

Güzelçiçek, bebeğin anne sütüyle beslenmesinin, hastalık riskini ciddi oranda azalttığına dikkati çekerek yenidoğanların özellikle ilk aylarda bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için dış tehditlere karşı daha açık olduklarını anımsattı. Güzelçiçek, şunları kaydetti:

"Bebekler ilk 4-6 ay saf anne sütü aldıkları dönemde çok iyi sakınılmalıdır. Anne baba bu dönemde bebeklerini iyi korursa, bu dönem bebeğin sağlıklı bir hayat sürmesinin en önemli başlangıcı oluyor. Anne baba da korumada yardımcı olursa bebekler zaten bu dönemlerini normal şartlarda sağlıklı geçirebiliyor. Bu dönemdeki çocuklar hasta birisiyle temas kurarsa çok kolay bronşit, zatüre ve grip gibi problemlerle karşılaşabiliyor. İlk 6 aylık döneminde akciğer enfeksiyonundan korunan bebekte çocukluk çağının tamamında büyük oranda enfeksiyon hastalığı problemi görülmüyor ama ilk dönemde akciğer rahatsızlığına yakalanan çocuk ömür boyu benzer rahatsızlıklarla daha sık karşılaşabiliyor. Akciğer hassasiyeti diğer hastalıkların da daha çabuk yayılmasına neden oluyor."

- "Solunum yoluyla bulaşıyor"

İlk 2 yaşın sağlıklı geçirilmesinin önem taşıdığını aktaran Güzelçiçek, özellikle bebeklerde bronşit virüsüne çok sık rastlandığını anlattı.

Güzelçiçek, şunları kaydetti:

"Bebeklerde bronşit yapan virüsler yüzde 88 oranında oluyor ve çocuktan çocuğa bulaşıyor. 2 yaşından sonra akciğer olgunlaşması ve sindirim sisteminin güçlenmesi dolayısıyla enfeksiyon riski azalıyor. Okula giden aile bireylerinden 3-4 aylık bebeklere yakın temas tehlike arz ediyor. Ağız yani solunum yoluyla akciğer enfeksiyonları hemen bulaşıyor. İlk 6 ayda aileden başka bebeğe enfeksiyon bulaştıracak pek fazla bir şey yok. Aslında ilk dönemlerini hasta bir çevrenin içerisinde geçirmeyen bebek ilerleyen dönemlerde çok daha sağlıklı hayatına devam edebilir."