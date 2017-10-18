Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bebeklikteki akciğer enfeksiyonu ömür boyu etkiliyor

18 Ekim 2017 Çarşamba, 15:55

ŞANLIURFA (AA) - Bebeklik döneminde akciğer enfeksiyonlarına karşı önlem alınmasının önemine dikkati çeken uzmanlara göre, yaşamının ilk 6 ayında bu tür enfeksiyondan korunan bebekler, çocuklukta da benzer bir sorunla karşılaşmıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğanlarda bronşit ve zatürre hastalıklarına sık rastlandığını belirtti.

Özellikle mevsim geçişlerinde akciğer enfeksiyonları olarak nitelendirilen bu rahatsızlıkların sık görüldüğünü aktaran Güzelçiçek, bebeklerin ortalama yüzde 20'sinde bu rahatsızlıkların görüldüğünü kaydetti.

Güzelçiçek, bebeğin anne sütüyle beslenmesinin, hastalık riskini ciddi oranda azalttığına dikkati çekerek yenidoğanların özellikle ilk aylarda bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için dış tehditlere karşı daha açık olduklarını anımsattı. Güzelçiçek, şunları kaydetti:

"Bebekler ilk 4-6 ay saf anne sütü aldıkları dönemde çok iyi sakınılmalıdır. Anne baba bu dönemde bebeklerini iyi korursa, bu dönem bebeğin sağlıklı bir hayat sürmesinin en önemli başlangıcı oluyor. Anne baba da korumada yardımcı olursa bebekler zaten bu dönemlerini normal şartlarda sağlıklı geçirebiliyor. Bu dönemdeki çocuklar hasta birisiyle temas kurarsa çok kolay bronşit, zatüre ve grip gibi problemlerle karşılaşabiliyor. İlk 6 aylık döneminde akciğer enfeksiyonundan korunan bebekte çocukluk çağının tamamında büyük oranda enfeksiyon hastalığı problemi görülmüyor ama ilk dönemde akciğer rahatsızlığına yakalanan çocuk ömür boyu benzer rahatsızlıklarla daha sık karşılaşabiliyor. Akciğer hassasiyeti diğer hastalıkların da daha çabuk yayılmasına neden oluyor."

- "Solunum yoluyla bulaşıyor"

İlk 2 yaşın sağlıklı geçirilmesinin önem taşıdığını aktaran Güzelçiçek, özellikle bebeklerde bronşit virüsüne çok sık rastlandığını anlattı.

Güzelçiçek, şunları kaydetti:

"Bebeklerde bronşit yapan virüsler yüzde 88 oranında oluyor ve çocuktan çocuğa bulaşıyor. 2 yaşından sonra akciğer olgunlaşması ve sindirim sisteminin güçlenmesi dolayısıyla enfeksiyon riski azalıyor. Okula giden aile bireylerinden 3-4 aylık bebeklere yakın temas tehlike arz ediyor. Ağız yani solunum yoluyla akciğer enfeksiyonları hemen bulaşıyor. İlk 6 ayda aileden başka bebeğe enfeksiyon bulaştıracak pek fazla bir şey yok. Aslında ilk dönemlerini hasta bir çevrenin içerisinde geçirmeyen bebek ilerleyen dönemlerde çok daha sağlıklı hayatına devam edebilir."

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da 3 çocuk tarlada ölü bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA 3 ÇOCUK TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Şanlıurfa'da patlamamış top mermisi bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
Suriyeli kadınlara erken yaşta evliliğe karşı eğitim
YEREL

SURİYELİ KADINLARA ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE KARŞI EĞİTİM
6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu
YEREL

6. GÖBEKLİTEPE YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE KOŞUSU
Şanlıurfa'da tapuda yolsuzluk iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DA TAPUDA YOLSUZLUK İDDİASI
Domates üreticisini &quot;Rusya&quot; heyecanı sardı
YEREL

DOMATES ÜRETİCİSİNİ "RUSYA" HEYECANI SARDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Cezaevinden &quot;usta&quot; olarak çıkıyorlar
YEREL

CEZAEVİNDEN "USTA" OLARAK ÇIKIYORLAR
Engelli öğrencinin servis sevinci
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİNİN SERVİS SEVİNCİ