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"Eksikliklerimizi kısa zamanda tamamlamak istiyoruz"

18 Ekim 2017 Çarşamba, 15:55
"Eksikliklerimizi kısa zamanda tamamlamak istiyoruz"


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 21 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Denizlispor'un teknik direktörü Reha Erginer, "Bulunduğumuz konum itibarıyla kayba tahammülümüz yok." dedi.

Erginer, yeşil-siyahlı takımın Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 puanla döndükleri Grandmedical Manisaspor maçının belli bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.

Maçın analizini yaptıklarını aktaran Erginer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eksikliklerimizi kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Oyun olarak biraz farklı oynamaya başladık. Doğaçlama oyundan biraz çıkmamız lazım. Futbol taktik oyunu, hem savunma anlamında hem hücum anlamında taktik, pozisyon oyunu. Maçta taktik disiplinden, oyun disiplininden uzaklaştığımız zamanlar var. Ama onun dışında oyuncularımın yapmak istediklerinden, arzusundan, isteğinden memnunum."

Erginer, bu haftaki rakipleri Adana Demirspor'un disiplinli savunma yapan, alan daraltan bir ekip olduğunu belirterek, "Böyle takımlarla oynamak zordur. Çünkü üretken olmalısınız. Ayrıca da çok hızlı atağa çıkan oyuncuları var. O anlamda pozisyon hatası çok fazla yapmamanız lazım, sıfır hata ile oynamanız lazım. Zor bir maç bekliyorum, hiçbir maç kolay değil ama bizim de bulunduğumuz konum itibarıyla kayba tahammülümüz yok." şeklinde konuştu.

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