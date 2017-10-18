Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen iki öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merzifon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 kişiden 7'si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 5'i tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.