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Ahırda çıkan yangında 11 büyükbaş hayvan telef oldu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 16:01
Ahırda çıkan yangında 11 büyükbaş hayvan telef oldu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 11 büyükbaş hayvan, dumandan boğularak telef oldu.

Gökağaç Mahallesi'nde Aydın Gedik'e ait ahırın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürdükten sonra yaptıkları incelemede ahırda bulunan 11 büyükbaş hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğunu belirledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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