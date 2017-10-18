Telefonunda ByLock tespit edilen 3 sanığa tutuklama

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çoğu sağlık görevlisi biri tutuklu 13 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında, telefonunda ByLock belirlendiği gerekçesiyle 3 sanık tutuklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin askeri hastanesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan tutuklu eski astsubay G.S, tutuksuz yargılanan kızı D.S.S. ve diğer bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanının ByLock tutanaklarını okumasının ardından söz verdiği sanık G.S, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

D.S.S. de 3 ayrı telefonda yüklü olduğu belirtilen ByLock'u kabul etmediğini belirtti. Bu telefon numaralarının kendisine ait olmadığını savunan D.S.S, "Başkasına ait olabilir." iddiasında bulundu.

Telefon hattı sözleşmelerindeki imza ve yazı örnekleri gösterilen D.S.S, bunların da kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, telefonlarında ByLock programı tespit edilen Ö.F.O, D.S.S. ile A.K'nın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.