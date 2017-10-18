Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2017-2018 yılı ürün alım fiyatlarını belirledi. Birlik, kampanya döneminde taban fiyatı 410 tane için 4 lira, tavan fiyatı 180 tane için 9,80 lira olarak uygulayacağını bildirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaklardan gelen yoğun talep üzerine fiyatlar erken açıklandı.

Alım kampanyasında tavan fiyat, 180 tane için 9,80 lira, taban fiyat 410 tane için 4 lira olarak duyurulurken, yağlık zeytin fiyatı da 3 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında, rekolte beyan alımlarına 20 Eylül'de başladıklarını belirtti.

Bugüne kadar 8 kooperatif bölgesindeki 21 bin ortaktan 48 bin ton rekolte beyanı alındığını aktaran Asa, "Bu rakam, ortakların yüzde 71'ine tekabül ediyor. Bazı bölgelerde yağmurların geç yağması ve dolu hasarı nedeniyle rekolte tespitinde aksaklıklar oldu. Bu arada 20 Ekim'de sona ermesi beklenen rekolte beyan dönemi, 25 Ekim'e kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.

- "Üreticimize sahip çıktık"

Asa, alım fiyatlarının erken açıklanmasına karar verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla tavan fiyat 180 tane için 9,80 lira, taban fiyat 410 tane için 4 lira, yağlık zeytin fiyatı 3 lira olarak belirlendi. Böylece ürün alım fiyatlarına bu yıl ortalama yüzde 30 zam yapılmış oldu. Amacımız, piyasa koşullarını gözeterek, üretici, kooperatif ve tüketici dengesini kurmak, Marmarabirlik'e zarar ettirmeden satışlarımızı artırmaktır. Çünkü Marmarabirlik, geçmişte satamadığı için zarar etmiştir. Ürün almak çok kolay, esas olan zarar etmeden o ürünü satabilmektir. Ürün alım kampanyasında, üreticiye destek olmak adına önceki yıllarda yağlık olarak teslim edilen 420-460 tane ürün, iki grup halinde fiyatlandırılarak alınacak. Dolu vuruğu için de 420-430 tane zeytine ortak yardımlaşma fonundan ilave 0,40 kuruş ödenecek."

Kampanya kapsamında ortaklara, verdikleri rekolte beyanı kadar ürün teslim etme hakkı tanınacağını açıklayan Asa, "Ürün bedellerinin yüzde 80'i haftalık periyotlarla peşin olarak ödenecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak, üreticimize sahip çıktık. Şimdi sıra ortaklarımızda. Üreticimiz, sektörün zorlu bir süreçten geçtiği bu yıl, hangi tarım ürününde böyle bir artış olduğunu düşünsün. Biz işimize gücümüze bakıyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var. 2017-2018 ürün alım kampanyasının bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.