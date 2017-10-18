Öğrencilerden "kan bağışı" duyarlılığı

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ANTALYA (AA) - Antalya'daki Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kapı kapı dolaşarak ikna ettikleri mahalle sakinlerinin bir günde 300 üniteden fazla kan vermesini sağladı.

Kepez ilçesindeki ortaokulda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Öğretmenlerin kampanyadan önce kan bağışı hakkında bilgi verdiği öğrenciler, bir günde en fazla kan bağışının Adana'daki bir okulda yapıldığını öğrenince, hem rekor kırmak hem de insanları kan bağışına teşvik etmek amacıyla mahalle sakinlerini kampanyaya davet etti.

Öğrencilerin azmiyle kampanya için bir günde başvuru yapan 500 civarındaki mahalle sakininden 300 ünitenin üzerinde kan bağışı alındı.

- "Bir okulda bir günde verilen kan bağışı rekorunu kırmak istiyoruz"

Kampanyanın organizatörlerinden Türkçe Öğretmeni Serkan Çakal, geçen yıl düzenledikleri kampanyada 338 ünite kan bağışında bulunulduğunu söyledi.

Amaçlarının öğrencileri kan bağışına teşvik etmek olduğuna dikkati çeken Çakal, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz büyüdükleri zaman düzenli kan bağışında bulunmaları için çaba gösteriyoruz. Öğrenciler çok bilinçli. Yaptıkları afişle kapı kapı dolaşıp mahalleliyi davet ettiler. Bir okulda bir günde verilen kan bağışı rekorunu kırmak istiyoruz. Kızılayın verilerine göre Adana'daki bir okulda 370 ünite kan bağışında bulunulmuş. Biz şimdiden 300'ü geçtik. Bağışlanan kanlar belki bir bebeğe belki de bir annede hayat bulacak."

Mahalle sakinlerinden Tuğba Tabakçı ise öğrencilerin daveti üzerine okula geldiğini söyledi.

İnsanların kan bağışı konusunda bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Tabakçı, "Umarım verdiğimiz kanlar birilerinin derdine çare olur. Çaresiz kalmak çok zor. Umarım bu kanlar çaresiz insanlara bir çare olur." ifadelerini kullandı.