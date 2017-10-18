Aksaray'da deprem tatbikatı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) öncülüğünde 7 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, enkazdan kurtarma çalışması gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği 6 büyüklüğündeki deprem sonrası Pınar Mahallesi'nde yıkılan binada, 3 kişi ve bir köpeğin enkaz altında olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çağrı merkezi tarafından yönlendirilen 50 kişilik AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Yaralı kurtarılan köpek de veterinerler tarafından muayene edildi.

Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, tatbikatın, "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla yapıldığını söyledi.

Tatbikat senaryosunu anlatan Türkmen, "Bina altında yaralı 3 kişi ve bir köpek olduğuna dair ihbar aldık. Çağrı merkezi buraya bizi sevk etti. Ekiplerimiz hızlı şekilde geldi. Enkaz altında kalan 3 vatandaşımızla köpeği canlı şekilde çıkarttık. AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle koordineli çalıştık." diye konuştu.

Benzer bir tatbikatın Mamasın Barajı ile Ihlara Vadisi'nde de yapılacağı öğrenildi.

