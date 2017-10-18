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Dağ ilçesine "Güneş Enerji Santrali"

18 Ekim 2017 Çarşamba, 16:25

BURSA (AA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de kurulacak Güneş Enerji Santrali'nde (GES), yılda 1 milyon 650 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek.

Orhaneli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Sırıl Mahallesi'nde kurulacak santralin inşaat çalışmaları başladı.

Aralık ayında faaliyete geçmesi planlanan santralde, yılda 1 milyon 650 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, santrali kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan santralin 20 dönümlük araziye yapılacağını aktaran Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Orhaneli Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan GES, kurulacak 4 bin güneş paneliyle, yılda 1 milyon 650 bin kilowatt/saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacak. Santral, 5,5 milyon liraya mal olacak ve kendisini 7 yılda amorti edecek. Kendi kendine yetebilen bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Belediye olarak, bu santrali kurmak için düğmeye bastık. İnşaat başladı. Aralık ayı içerisinde santralimiz elektrik üretmeye başlayacak."

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