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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek 6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, 22 Ekim Pazar günü Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarı maraton ve 10 kilometre koşu olarak iki etap şeklinde organize edilen organizasyon, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki alışveriş merkezinin önünde saat 09.00'da başlayacak.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğe çeşitli ülkelerden yaklaşık bin atletin katılması bekleniyor.

Yarı maratonda büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde birinciler bin 500'er, ikinciler bin 250'şer üçüncüler ise biner lira ile ödüllendirilecek. 10 kilometre koşu sonunda ise büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci olan sporculara biner, ikincilere 750'şer, üçüncülere de 500'er lira para ödülü takdim edilecek.