Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZİNCAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin iktisadi haritasını çıkarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret ettikten sonra Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası'nda incelemelerde bulundu.

Kaan daha sonra katıldığı "Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi İstişare Toplantısı"nda, Erzincan'ın gıda tarım ve hayvancılık alanında daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini söyledi.

Erzincan'ı ilk önce Türkiye'ye, daha sonra dünyaya açacak yatırım imkanlarının tanıtılmasının önemine işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iktisadi haritasını çıkarıyoruz yeni çalışmamız bu. Bunun üzerinden dünyada marka olmuş illeri Türkiye coğrafyası ile birleştirerek, Türkiye'deki illerimizi de dünyada marka yapma noktasında bir çalışmamız var. Özellikle sütte, hayvancılıkta aynı zamanda sebze ve meyvecilikte de Erzincan'ın ismini duyuyoruz ama Türkiye ortamında duyuyoruz. İnşallah bunu Körfez'e, dünyaya açma niyetimiz var."

Vali Arslantaş da son yıllarda bölgenin gıda ve tarım sektöründe önemli tesislere kavuştuğunu belirtti.

Temel hedeflerinin şehirde istihdamı artıracak projeler üretmek olduğunu dile getiren Arslantaş, "Yeni istihdam alanları oluşturursak, başta göç olmak üzere birçok sorunu da çözmüş oluruz. Sadece yeni tesisler açmakla istihdam sorunu çözülemez, sürdürülebilir üretim politikaları belirlemeliyiz. Devletimiz çiftçi kardeşlerimizin daha elverişli ortamlarda, daha iyi imkanlarla üretim sağlamasına katkıda bulunmak için kaynakları heba etmeden, milletimizin menfaatine projeler üreterek kullanıyor. Bundan sonra da bu anlayışın aynı titizlikle devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise son 15 yılda yapılan yatırımların takdire şayan olduğunu ancak Erzincan'ın sanayi ve ticarette henüz istedikleri seviyeye ulaşamadığını söyledi. Başsoy "Hem organize sanayi bölgesinin kapasitesi ve dolumuna baktığımızda hem de yapılan yatırımlara baktığımızda, devletimizin kendine özgü hizmet sektöründe kamu yatırımları dışında herhangi bir kayda değer yatırımın olmadığı görülüyor. Bu bizim için, Erzincan için, bölge için üzücü." diye konuştu.