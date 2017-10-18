Dalaman Havalimanı'ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

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MUĞLA (AA) - Dalaman Havalimanı'nda düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğünce, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği Papatya Havayolları'na ait SF 2308 sefer sayılı, 172 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle düştü ve yangın çıktı.

DHMİ uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele yönergesi kapsamında yapılan tatbikatta, yaklaşık 5 bin litre yakıtla piste 100 metre kala düşen uçağın bulunduğu bölgeye, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınarak yangına müdahale edildi. Kaza bölgesinde ve uçakta bulunan yolcu ile mürettebat, duman ve ısıdan etkilenmeyen bir bölgeye taşındı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti ve hastaneye ulaştırdı. Başarıyla tamamlanan tatbikatta, 21 kurum ve kuruluş, 58 araç ve 246 personel görev aldı.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta görev alan ekipleri kutlayarak "Dalaman Havalimanı, ekipman ve personeli her türlü olumsuzluğa hazır. Alt yapımız ile her türlü olağanüstü şarta hazır olduğumuzu gördük." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise Muğla'da iki havalimanı bulunduğunu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Her daim hazırlıklı olmak açısından bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

Dalaman Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar da olası bir kaza sonrası itfaiye ekiplerinin 120 saniye içinde enkaza ulaşması gerektiğine dikkati çekti.

Dalaman Havalimanı'nın dünyanın önemli destinasyonlarından birine hizmet ettiğini belirten Serdar, "Bu tür tatbikatlar kendimizi geliştirmemizi, olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 60 personel ve 14 araçtan oluşan bir itfaiye teşkilatımız günün 24 saati nöbettedir." diye konuştu.

Tatbikatı, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ulaştırma Bakanlığı İşletme Daire Başkanı Cevat Yılmaz, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, YDA Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, havalimanı müdür yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda personel izledi.

Tatbikat sonunda protokol üyeleri ve tatbikata katılan personel hatıra fotoğrafı çektirdi.