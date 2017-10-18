Atiker Konyaspor-Salzburg maçına doğru

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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın iç sahada Avusturya temsilcisi Salzburg'la yapacakları maça ilişkin, "İnşallah yarın saha içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olacağız. Sporcu arkadaşlarımız da iyi bir performans göstererek buradaki yerimizi belli edecek." dedi.

Akçay, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları Salzburg takımının yaş ortalamasının 23,8 olduğunu, bu nedenle de dinamik bir ekibe karşı oynacaklarını söyledi.

Futbolcularının fiziki olarak iyi durumda olduğunu vurgulayan Akçay, "Galatasaray müsabakasında bunu gördük. Ancak taktik olarak ve bireysel olarak bazı hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bunların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Yarın akşam çok iyi bir müsabaka olacağını ifade eden Akçay, "İnşallah yarın saha içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olacağız. Sporcu arkadaşlarımız da iyi bir performans göstererek buradaki yerimizi belli edecek. Yani Avrupa'daki yerimiz neresidir belli edeceğiz. Öyle bir müsabaka oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Süper Lig'deki yerlerinin yadırganmasının normal olduğunu ancak bu durumu iyileştirip daha yüksek seviyelere çıkacak potansiyele sahip olduklarını sözlerine ekledi.





- Milosevic: "3 puan almaya çalışacağız"





Konyasporlu futbolcu Deni Milosevic ise Salzburg'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın önünde, onların verdiği güçle oynayacağız. İyi bir performans sergileyerek iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz. Galibiyet için oynayıp 3 puanı almaya çalışacağız." diye konuştu.