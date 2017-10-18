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Edirne'de 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 16:46

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde, merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile Lalapaşa, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve İran uyruklu 186 kaçak ve sığınmacıyı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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