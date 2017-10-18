FETÖ sanığına "Herhalde valiyi alıp pikniğe götürmeyeceklerdi" yanıtı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 79'u tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin ise Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Yavuz Solak, darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları anlattı.

Solak, Valilik önüne verilen emir üzerine geldiklerini belirten tutuklu sanıklardan birinin, "Bir ast, üstünün emrini sorgulayabilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Emir suç teşkil ediyorsa sorgulayabilir." cevabını verdi.

Tanıklardan Serkan Eldemir de, o gece Valilik önüne gelen halkın darbe girişiminin püskürtülmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Eldemir'in ifadesinin ardından söz isteyen tutuklu bir sanığın sesini yükselterek üst üste sorular sormaya çalışması üzerine mahkeme üyesi Caner Kaner, "Burası kimsenin kimseye hesap sorma yeri değildir. Sorunu sor ve yerine geç." diyerek uyarıda bulundu.

- "Herhalde valiyi alıp pikniğe götürmeyeceklerdi"

Siirt Adliyesinde memur olarak görev yapan Muhammed İsmail Dülek ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede, olay gecesi darbedildiğini savundu.

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez Valilik önüne geldiklerini ve orada bulunan askerlerin valiliğe girmemesi için direndiklerini belirten Dülek, Valilik merdivenlerinde bulunduğu sırada bir askerin, yüzüne dipçikle vurması üzerine yere düştüğünü ileri sürdü.

Dülek, Valilik önüne gelen askerlerin dönemin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı almaya geldiklerini, halk olarak buna engel olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tutuklu sanıklardan birinin, "Askerler Vali Tutulmaz'ı alıp nereye götüreceklerdi?" sorusuna Dülek, "Herhalde valiyi alıp pikniğe götürmeyeceklerdi." diye yanıt verdi.

Duruşmaya, yarın tanıkların dinlenilmesi ile devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.