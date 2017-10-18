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HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Oruç, "Suriye'den gelen çocuklar için eğitim sistemimizde ihtiyacımız olan okul sayısı bin tane. Biz bu projeyle bunun ancak yüzde 10-15 civarında kısmını karşılayacağız." dedi.

Oruç, Antakya'da bir otelde düzenlenen Suriyeli çocukların eğitim imkanlarına erişebilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Dünya Bankası desteği, AFAD koordinasyonu ve Milli Eğim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın ortaya çıkardığı en önemli sorunlarından birinin mülteci hareketi olduğuna işaret etti.

Verilere göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyelinin bulunduğunu, bunların 1 milyonunun 5-19 yaş aralığında eğitim çağında olduğunu anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Bunlar geçici eğitim merkezleri ve okullarımızda 600 bine yakını eğitim öğretim sistemimize entegre edilmiş durumda. Bu, gerek ülkemiz için gerekse dünya üzerinde mülteciler için yapılmış en büyük ve kapsamlı çalışmadır. Ülkemiz mülteciler konusunda şimdiye kadar 25 milyar dolar üzerinde fon sağlamış, yatırım yapmış ve bu noktada yatırımlarımız devam etmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere neticesinde 3 milyar avroluk bir kaynaktan bahsediliyordu. Bu kaynak çercevesinde 315 milyon avroyu biz eğitim altyapısına projelendirerek hazırladık. Bunların imzaları sene başında atıldı."

Oruç, hazırladıkları projeler çercevesinde 17 ilde 60'ı prefabrik, 95'i betorname 155 eğitim tesisini iki yıl içerisinde inşa etmeyi planladıklarını anlattı.

- "Okul sayısı arttırılmalı"

Suriyeli çocukların eğitimi için okul sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Oruç, şunları kaydetti:

"Suriye'den gelen çocuklar için eğitim sistemimizde ihtiyacımız olan okul sayısı bin tane. Biz bu projeyle bunun ancak yüzde 10-15 civarında kısmını karşılayacağız. Bu anlamda Hatay 17 projeyle bizim yoğun olarak çalıştığımız ve destek verdiğimiz ve destek gördüğümüz illerden bir tanesidir. Bu yapılan çalışmaların ve projelerin total büyüklüğü de 100 milyon Türk lirasının üzerinde. Bu anlamda bu yatırımların Hatay'a kazandırılması bizim açımızdan önemli. Projelerin üç ana amacı var. Birincisi bölgede yoğun bir şekilde baskı altında olan eğitim altyapısının desteklenmesi, ikincisi eğitime erişimi kolaylaştırmak, üçüncüsü de eğitimin olmazsa olmazı olan eğitim kalitesinin birinci önceliği olan fiziki altyapının iyileştirilmesidir"

Oruç, proje kapsamında Hatay için hazırlanan 17 okul projesinin 8'inin prefabrik olduğunu ve ihalesinin tamamlanarak önümüzdeki yıl ocak ayı içerisinde, geri kalan 9 okulun ise betorname yapılarak gelecek yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da Hatay'da kaynak olmasına rağmen okul yapımı için yer sıkıntısının yaşandığını dile getirdi.