Türkiye'nin en büyük hayvan bakım merkezi hizmete giriyor

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi Kendirli mevkisinde inşa edilen Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi hizmete giriyor.

İnşaat çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağındaki hayvanların yeni merkeze taşınması ve tesisin tam kapasiteli hizmete alınması talimatı verdi.

Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük hayvan bakım merkezi tesisini Trabzon'a kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yapılan tesisin hayvanlar için doğal bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası Türkiye'nin en büyük tesislerinden birisidir. Tabiatın kucağında, çok güzel konumda Trabzon'umuzun Türkiye'ye örnek teşkil edecek bu tesisini hizmete alıyoruz. Burada hayvanlar için ameliyathane, sosyal tesis, karantina binası ve enfeksiyon tedavi binası var. Burası toplamda 11 bina tesisi ve 2 büyük sundurmadan meydana gelmiş büyük bir kompleks."

- "Bu merkez örnek olacaktır"

Gümrükçüoğlu, doğada yararlanan bir hayvanın burada tedavi edilebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvanlar buraya getirildiklerinde önce karantinaya alınacaklar, herhangi bir enfeksiyonları varsa tedavi edilecek. Sonrasında aşıları kontrol edilecek ve aşı tedavileri yapılacak. Kulak küpeleri takılıp kayıtları yapılacak, tabiata ve insanlara hiçbir şekilde zarar vermeyecek konuma getirilebildiklerinde yasaların emrettiği şekliyle alındıkları bölgeler esas olmak üzere tabiatla baş başa bırakılacaklar."

Tesisin önemine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Sokak hayvanlarını bu dünyadan ayırmak için değil, yaşatmak için bu merkezi Trabzon'a kazandırdık. Bu merkez, bütün Doğu Karadeniz'e, Trabzon'umuza, ülkemize hizmet edecek, örnek olacaktır." dedi.



