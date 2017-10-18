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Baykal'ın komşuları sağlığına kavuşmasını bekliyor

18 Ekim 2017 Çarşamba, 17:18
Baykal'ın komşuları sağlığına kavuşmasını bekliyor

ANTALYA (AA) - Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın komşuları, bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Tedavisi yoğun bakımda süren Deniz Baykal'ın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde yaşadığı apartmanın sakinleri, Baykal'ın sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Baykal'ın 44 yıllık komşusu Nuray Aydıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyunca çok üzüldüklerini ifade etti. Deniz Baykal ve eşi Olcay Baykal'ın çok iyi insanlar olduğunu vurgulayan Aydıner, "Allah büyük şifalar versin. İnşallah hayırlı haberler alırız." diye konuştu.

Aynı apartmanda yaşayan Eşiref Alpyıldız ise Baykal'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini vurguladı. Baykal'la yaklaşık bir yıldır komşu olduğunu anlatan Alpyıldız, her gördüğünde kendisine çok iyi bir intiba bıraktığını kaydetti.

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