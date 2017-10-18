Doğum sırasında bebeğin yaralandığı iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RİZE (AA) - Rize'deki bir hastanede yapılan doğum sırasında bebeğin kafa kemiğinin çatladığı ve kolunun kırıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, hamile Meryem Kopuz'un 25 Eylül'de kentteki bir hastanenin doğum servisine yatışı gerçekleştirildi.

Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan muayenesinde normal doğuma engel herhangi bir sorun tespit edilmeyen Kopuz, 27 Eylül'de suni sancı verilerek doğuma alındı.

Normal doğumla dünyaya gelen erkek bebek, başka bir hastanedeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada yapılan fizik muayenesi sırasında humerus (kol kemiğinin bir bölümü) kırığı saptanan bebeğe, ortopedi hekimince gerekli müdahale yapıldı. Kafa kemiğinde de çatlak olduğu belirlenen bebeğin, ortopedi, beyin cerrahisi, nöroloji, fizik tedavi poliklinik kontrol önerisiyle 6 Ekim'de taburcu edildiği öğrenildi.

Hamdi ve Meryem Kopuz çifti, bebeklerinin durumundan sorumlu tuttukları doktor F.E. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ailenin, Sağlık Bakanlığına da şikayeti üzerine konuya ilişkin inceleme başlatıldı.