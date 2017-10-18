Tokat'taki silahlı kavga

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İş merkezinde aralarında çıkan tartışma sonucu Ceyhan Saraçoğlu'nu (56) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan B. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ramazan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erbaa'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde dün aralarında çıkan tartışmanın ardından inşaat şirketi sahibi Ramazan B'nin tabancayla ateş ettiği Saraçoğlu yaşamını yitirmişti. Ramazan B. gözaltına alınmıştı.