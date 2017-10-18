Gaziantep'teki cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün otomobilindeki kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra araçla şehirde dolaşırken yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Otomobilindeki kız arkadaşı Arzu Gültekin'i (31) tabancayla öldüren ve cesedin olduğu otomobiliyle kentte yaklaşık 5 saat dolaştıktan sonra yakalanan Cuma P. (38), emniyetteki işlemlerin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevkedilen Cuma P, polis aracına binerken gazetecilere, "Allah katında pişman değilim, kul katında pişmanım. Yuvamı dağıttı benim, yuvamı." dedi.
İddiaya göre, Cuma P, kız arkadaşı Arzu Gültekin ile dün akşam Alleben Göleti'nde yemek yedikten sonra 27 RS 101 plakalı otomobille gezintiye çıkmış, bu sırada çıkan tartışma sonucu Gültekin'i otomobilde silahla öldürmüş, cesetle şehirde 5 saat dolaştıktan sonra polisler tarafından yakalanmıştı.