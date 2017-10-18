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ZONGULDAK (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğiyle , Zonguldak'ta yerel basın çalışanlarına yönelik "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim sona erdi.

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, İl Kültür Turizm Müdürlüğü brifing salonundaki katılım belgesi töreninde yaptığı konuşmada, dijital medyanın çığ gibi büyüyen gücü karşısında bir şey yapılamıyorsa, akılcı davranmak ve yeni projeler geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

"Dijital medya büyüdükçe yazılı basın her anlamda küçülüyor." diyen Karaca, şöyle konuştu:

"Bizler bu eğitim faaliyetleriyle doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar basınımızın bilhassa yapısal ve dijital dönüşümü konusunda ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim faaliyetlerin yanı sıra gazetelerimizin bunu tek başına başarmaları mümkün olmadığını görerek, nitelikli eleman desteğinden, birtakım alet, edevat ve yeni medyaya yönelik yatırımlarına katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu sektörümüzün dönüşmesi BİK'in en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Dijital medya asla rakibimiz değil, bugünden gelecek için çözüm ortaklığı kurduğumuz bir yol arkadaşıdır. Bunu, bu şekilde kesinlikle zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor."

Karaca, gazetelerin dijital yayıncılık faaliyetine geçtiklerinde ellerinde sadece bir reklam gelirleri kaldığının farkında olduklarını belirterek, "Ancak bilhassa yerel basınımızın dijital reklam piyasasına erişimi konusunda ciddi yapısal ve üst yapı problemlerinin farkında olarak, bu konuda KOSGEB ile bir proje geliştirdik. Projenin amacı, gazetelerimizin internet sayfalarında sadece içinde bulundukları vilayetlerin değil, ülke çapında faaliyet gösteren büyük ticari kuruluşlarımızın, uluslararası firmaların reklamlarını alabilecek bir alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dijital döneme hazırlık yapmaya çalıştıklarını anlatan Karaca, etkinliklere gazetecilerin iştirak etmesi ve edinilen izlenimleri kendileriyle paylaşılmasını beklediklerini dile getirdi.

Karaca, içerik oluşturma konusunda özgün haberciliğin ön sırada tutulması gerektiğini de vurgulayarak, "Şayet bu yapılamayacaksa bizim felaketimiz olur. Bizler içerik oluşturma konusunda ciddi nitelikli eleman ihtiyacı sıkıntımız olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi de, gerçekleştirilen faaliyetlerin sektörün geleceği adına mutluluk verici olduğunu belirterek, sektörün daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü aktardı.

Eğitime katılan gazetecilere katılım belgelerinin dağıtıldığı törene Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, BAKKA Proje İzleme Birimi Uzmanı Ümran Öztürk Demiray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Birsen ve gazeteciler katıldı.