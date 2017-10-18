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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 17:46

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski cumhuriyet savcısının yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan, Trabzon Adliyesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Salih Çokal ile avukatı katıldı.

Çokal'ın İzmir, Manisa ve Balıkesir'den girdiği örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"tan 165 günde 43 kez görüşme yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Çokal, duruşmadaki savunmasında, 23 yıllık savcı olduğunu belirterek, "Adliyenin korosundaydım. İnternet üzerinden müzik indirdim. Ben ByLock indirmedim ve yüklemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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