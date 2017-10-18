Karaçay Çerkez iş adamları Türk iş adamlarıyla buluşacak

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu üyesi Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nden 22 şirket temsilcisinin katılımıyla Trabzon'da toplantı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadenizli iş adamlarını, TTSO'da yarın yapılacak ikili iş görüşmelerine katılmaya davet etti.

Etkinliğin önemine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Rusya Federasyonu üyesi Karaçay Çerkez Cumhuriyeti ile bölgemiz ve ilimiz arasındaki ticari ilişkileri uzun vadeli, istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek ve çeşitlendirmek maksadıyla karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan istişareler neticesinde 2 ülke iş adamlarının bir araya gelerek, başta bölgelerinde mevcut ticari olanaklardan bahsetmek üzere temsilcisi oldukları işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtabilecekleri, ihtiyaç ve beklentilerini paylaşabilecekleri ve ticari iş birlikleri kurabilecekleri bir etkinlik düzenlenmesinin karşılıklı fayda sağlayacağı hususu kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'daki etkinlikte 2 ülkenin iş adamlarının birebir görüşme imkanı da bulacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve deri imalat ve ticareti, inşaat malzemeleri imalat ve ticareti, mobilya, ev araç gereçleri imalat ve ticareti, otomotiv yedek parça imalat, tamir ve ticareti, makine ve yedek parçaları imalat, tamir ve ticareti, kuyumculuk ürünleri imalat ve ticareti, turizm hizmetleri, konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri, fındık, çay, yaş sebze ve meyve ticareti konularında faaliyet gösteren üyelerimizin ticari ilişkilerini geliştirmelerine ve çeşitlendirmelerine imkan sağlamak üzere yapılan ikili iş görüşmesi etkinliğine tüm işadamlarımızı bekliyoruz."