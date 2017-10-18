Suriyeli kadınlara erken yaşta evliliğe karşı eğitim

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Suriyeli kadınların erken yaşta evliliğe karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık" paneli düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sağlık Bakanlığı ve Harran Üniversitesi (HRÜ) iş birliği ile Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Eğitim Merkezinde (GAPTEAM) düzenlenen programda konuşan UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, Türkiye'nin göçün başladığı günden itibaren ülkelerinden kaçan Suriyelilere yönelik cömert bir misafirperverlik sergilediğini söyledi.

Türkiye'ye gelen sığınmacıların büyük kısmının kadın olduğunu belirten Kulessa, "Bizim ofisimiz Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara destek olarak kadın sağlığı konusunda birtakım insani yardım programları yürütüyor. Bugün burada düzenlediğimiz panel de bu programlardan bir tanesidir." dedi.

Kulessa, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kadınlara yönelik iki ana proje yürüttüklerini anlatarak, bunlardan birinin kadın sağlığı danışma merkezleri açmak diğerinin paneller düzenleyerek kadınları bilgilendirmek olduğunu ifade etti.

Kadın sağlığı danışma merkezlerinde eğitimler verdiklerini aktaran Kulessa, şöyle devam etti:

"Merkezlerimizde kadınlara hem cinsiyet temelli şiddet üzerine psiko sosyal eğitimler hem de onlara sağlık konularında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Aynı zamanda bu düzenlediğimiz panellerle çocuk yaşta evlilikleri engellemek için bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz. Göçmenlerin kültürlerinden getirdikleri farklı bir şeyler olabilir ama yasalar olsun, sağlık olsun biz, onlara Türkiye'de bu işlerin nasıl olduğunu açıklayıp olumsuzlukları engellemek, kız çocuklarının okumalarına, olgunlaşmalarına imkan sunmak istiyoruz. Bu panelimizde Suriyeli kadınlara, kız çocuklarına hem de erkeklere Türkiye'de erken yaşta evliliğin yasal olmadığını, küçük yaşta gebeliğin sağlıklı olmadığını ve küçük yaşta evliliğe İslam dininin hoşgörü ile bakmadığını anlatmak istiyoruz."

- "Erken yaşta evliliğe müdahale etmeye çalışıyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik de kendi vatandaşlarına sundukları hizmetin aynısını Suriyeli misafirlere de sunmak istediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar olarak, sığınmacılar için Türkiye'de erken yaşta evlilik olgusuna müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan Keklik, şöyle konuştu:

"Sunduğumuz hizmetlerden daha iyi yararlanmanız ve hayatınıza uygulamanız gerekiyor. Erken yaşta evlilik sizin için de önemli bizim için de önemli bir konu çünkü nihayetinde geleceğimizi, neslimizi etkiliyor. Güçlü gelecek, güçlü nesiller oluşturmak istiyorsak kadınlarımızı güçlü bir şekilde topluma entegre etmemiz lazım. Onun için burada yapılacak bilgilendirmeye dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen burada öğrendiğiniz bilgileri hayatınızda uygulamaya çalışın. Erken yaşta evlilik hepimizin sorunu bu nedenle herkesin bu konuda elinden geleni yapmasını istiyoruz."

Konuşmaların ardından UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, Danimarka Mülteci Konseyi Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Meline Çilingir ve Başkent Kadın Platformu üyesi Nesrin Semiz, katılımcılara erken yaşta ve zorla evliliklerin beden ile ruh sağlığı üzerindeki etkileri, yasalar açısından çocuk yaşta evlilik ve İslam hukukunda erken evlilik konularında bilgi verdi.