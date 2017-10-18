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İtfaiyeden soba zehirlenmelerine dedektörlü önlem

18 Ekim 2017 Çarşamba, 17:58
İtfaiyeden soba zehirlenmelerine dedektörlü önlem

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te karbonmonoksik zehirlenmelerinin önlenmesi amacıyla ev hanımlarına karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında kadınlara yönelik olarak, doğru soba kurma, yakma ve doğru yakıt kullanma konularıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara, İtfaiye eri Fatma Doğan tarafından karbonmonoksit dedektörünün kullanımı anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, soba yakmanın kadınların bildiği bir iş olduğunu ancak soba zehirlenmelerini önlemek için böyle bir proje başlattıklarını belirtti.

Önemli olanın sobayı doğru kurmak, doğru yakmak ve doğru yakıt kullanmak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Münüf Paşa Mahallamizde başlattığımız eğitimler, diğer tüm ilçelerde devam edeceğiz. Eğitimler sonunda karbonmonoksit detektörü hediye ediyoruz. Bu cihaz, Allah korusun gece yarısı rüzgar ters esti duman bir şekilde içeri girince zehirlenmeyi engellemek adına bir ikaz verecek, hayatımızı kurtaracak. Zaruret karşısında soba yakıyorsak, hayatımızı korumak zorundayız. İnşallah kazasız ve belasız bir kış geçiririz." diye konuştu.

Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ise kış aylarında sıkça karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin yaşandığını aktararak, bu durumun önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması amacıyla bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kadınlara karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı.


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