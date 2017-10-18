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MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) provası niteliği taşıyan 20-22 Ekim'de koşulacak Marmaris Rallisi için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'deki 45 yıllık geçmişiyle en eski uluslararası motor sporu etkinliği olan Türkiye Rallisi, 2017 yılında ikinci kez Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası kapsamında düzenlenen Balkan Ralli Kupası'na dahil edilecek organizasyonun koordinasyon toplantısında son hazırlıklar gözden geçirildi.

Siteler Mahallesi Grand Yazıcı Turban Otel'de düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Rallisi'nin Marmaris, Muğla ve Türkiye için çok önemli uluslararası bir organizasyon olduğu söyledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ise devletin tüm imkanlarının ve kurumlarının ralli için seferber olduğunu belirtti.

Marmaris Rallisi'nin WRC provası niteliği taşıdığını aktaran Yazıcı, "Marmaris Rallisi, Türkiye'deki en önemli yarışımız. Bu yarışta FIA'nın en büyük yetkilileri, mühendisleri nasıl yapacağımıza, eksikliklerimize bakacaklar." diye konuştu.

Marmaris Rallisi'nin Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yolları yarış için çok uygun. Datça etabımız cumartesi günü canlı yayınlanacak. Çekim ekibi bugüne kadar gördükleri en güzel etap olduğunu söyledi. Deniz kenarında 11 kilometrelik yol canlı yayında gösterilecek. Şehrimiz ve ülkemiz için çok güzel bir yarış olur."





- Yarış programı





Marmaris Rallisi, 20 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Ece Seçkin konseriyle renklenecek organizasyonda, hafta sonu Marmaris Belediyesi tarafından etaplara ücretsiz seyirci transferleri olacak.

Yarışın ilk gününde 21 Ekim Cumartesi, Çetibeli ve Ula bölgesinde yer alan Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etapları geçilecek. 22 Ekim Pazar günü ise Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkisinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etaplarında mücadeleler yapılacak.

Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli 13 özel etaptan oluşan yarışta ekipler, iki gün boyunca 610 kilometre katederek, pazar günü saat 16.30'da Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ralliyi tamamlayacak.

Ralli süresince Asparan'daki servis alanında, efsane ralli otomobillerinin yer aldığı Retro Rally sergisi, simülatörler, çocuklar için aktiviteler yer alacak.