Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da cezaevi firarisi yakalandı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 18:41

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada park halindeki araçta bir kişinin uyuduğunu fark etti.

Araçtaki kişiyi uyandıran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde bu kişinin cezaevi firarisi H.S. olduğunu belirledi.

H.S'nin üst aramasında, 17 gram uyuşturucu madde ve 37 adet içmeye hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

CAMİDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA