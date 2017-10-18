Sakarya'daki trafik kazası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi.



Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde Batakköy'den Akyazı istikametine giden İbrahim Özarslan (30) yönetimindeki 54 H 0014 plakalı otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü Özarslan ile Hümeyra Soykan'ın (17) cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi, Buse Sarem Gümüş'ün (17) cenazesi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak evlerine getirildi.

Özaslan'ın Akyazı ilçe merkezi, Soykan'ın Kuzuluk Mahallesi ve Gümüş'ün Alağaç Mahallesi'ndeki evlerinde Kuran okunması ve helallik alınmasının ardından ilçede farklı camilerde cenaze namazı kılındı.

Özarslan'ın Gazi Süleymanpaşa Cami, Soykan'ın Kuzuluk Orta Mahalle Camii ve Gümüş'ün Alaağaç Orta Camisinde kılınan namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenaze töreninde lise öğrencisi olan Hümanur Soykan ile Buse Sarem Gümüş'ün yakınları ve okul arkadaşlarının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- Olay



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde dün, Batakköy'den Akyazı istikametine giden İbrahim Özarslan yönetimindeki 54 H 0014 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aydın C. idaresindeki 54 GA 417 plakalı tırla çarpışmış, kazada Özarslan ile Soykan olay yerinde,Gümüş ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye karşın yaşamını yitirmişti.