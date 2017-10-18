Edirne’deki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2014 yılında ''Zaman'a sahip çık'' eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık, Ersin Bulut ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Serkan Uslu, Murat Fındık, Yavuz Yakut, Yusuf Özalp, Hayriye Tüfekçi Kolbasar, Hakkı Yurttaş ve Abdulkadir Akyel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Mahkeme heyeti duruşmada tanıkların beyanlarını dinledi.

Bulut, yaptığı savunmada, daha önce iddianameyi detaylı bir şekilde inceleyemediğini belirterek, savunmasını yapmak istediğini belirtti.

15 Temmuz 2016’ya kadar her kesimden insanın çocuklarını gönderdiği bir okulda öğretmenlik yaptığını anlatan Bulut, çalıştığı kurumun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen bir kurum olduğunu söyledi.

“Ben sadece kurumda çalışan bir öğretmenim” diyen Bulut, "Eğer bu kurumlarda çalışmak suçsa binlerce çalışan var. Hakkımda tanıkların verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. ByLock herkesin indirip kullanabileceği bir programdır. ByLock’un Suudi Arabistan ve İran’da da kullanıcıları var. Suudi Arabistan ve İran’daki ByLock kullanıcıları da örgüt üyesi midir?" diye konuştu.

Kocaeli’nde tutuklu bulunan sanık Akyel ise mahkemeye gelen ByLock içeriklerine dair daha sonra savunma yapacağını belirtti.

Ağır cezaevi koşullarında tutuklu bulunduğunu savunan Akyel, otizm hastası kızının kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Hayriye Tüfekçi Kolbasar ise 8 buçuk aydır çocuklarından ayrı olduğunu ve hasta olan çocuğunun yanında olması gerektiğini anlattı.

Tekirdağ’da tutuklu bulunan sanık Murat Fındık ise ailesinin maddi ve manevi olarak zor durumda olduğunu belirterek, "Ailemin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım." dedi.

Diğer sanıklar da tutukluluk süreleri gözönüne alınarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti Kolbasar ve Fındık'ın adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.