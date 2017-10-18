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Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde çalıştı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 18:45
Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde çalıştı

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Medical Park Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle bordo-mavililerle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalayan Çalımbay, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Oyuncularla antrenman öncesi bir araya gelen Çalımbay'ın, futbolcularla yakın diyalogları dikkati çekti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Juraj Kucka haricinde tüm futbolcular katıldı.

Bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı ve tam sahada çift kale maç yaptı. Çalışmada oyuncular, hırslarıyla dikkati çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, bu kez çalışmanın tamamı basına açık yapıldı.


- Hubocan burnuna darbe aldı


Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Tomas Hubocan, Hugo Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı.

Burnu kanayan ve saha dışında sağlık ekibi tarafından bir süre tedavisi yapılan Slovak futbolcu, daha sonra çalışmaya devam etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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