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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 18:48
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akmeşe Mahallesi Üçyol mevkisi Sakarya istikametine giden Ekrem K. idaresindeki 54 RF 827 plakalı kamyon ile Mesut Ö. yönetimindeki 41 P 3805 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada minibüste sıkışan Fikri Ocakoğlu, eşi Hatice Ocakoğlu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Ekrem K, Mesut Ö. ile Fikri Ocakoğlu ve eşi Hatice Ocakoğlu, ambulanslara çevredeki hastanelere sevk edildi.

Fikri Ocakoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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